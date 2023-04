Sexta-feira tem previsão de chuvas para a Capital

Nesat sexta-feira (7), Campo Grande tem possibilidade de chuvas durante todo o dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura fica entre 21°C e 25°C.

O clima instável de chuvas e tempestades se estende para Mato Grosso do Sul, que está sob alerta de chuvas intensas, na região central e sul, e perigo potencial no norte do Estado.

Na Capital é esperada chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 100 milímetros por dia; ventos intensos, entre 60 e 100 quilômetros por hora. O alerta é para risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.