Sexta-feira tem previsão de sol e possibilidade de chuvas em Mato Grosso do Sul

A previsão do tempo do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima) para esta sexta-feira (20) é de altas temperaturas, com sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. Esperam-se ainda baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10% e 30%.

Além disso, não são descartadas chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e, pontualmente, queda de granizo, com destaque para as regiões sul e sudeste. Essas instabilidades ocorrem devido ao aquecimento diurno aliado ao deslocamento de cavados em médios níveis da atmosfera.

De acordo com a meteorologia, Campo Grande tem mínima de 23°C e máxima de 35°C. Em Dourados, os termômetros inicialmente marcam 22°C e chegam a 34°C. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi iniciam o dia aos 21°C e atingem 30°C e 32°C, respectivamente. Anaurilândia, no leste do estado, apresenta variação entre 21°C e 33°C.

No Sudoeste, Porto Murtinho tem mínima de 25°C e máxima de 36°C. Na região pantaneira, Aquidauana inicia aos 26°C e atinge 39°C ao longo do dia, enquanto em Corumbá as temperaturas variam entre 27°C e 40°C.

No Bolsão, Três Lagoas tem mínima prevista de 23°C e máxima de 35°C. Paranaíba, na mesma região, apresenta temperaturas entre 24°C e 36°C. No Norte do Estado, a temperatura mais alta do dia deve ser registrada em Coxim, que inicia aos 26°C e pode atingir até 42°C.

Na quinta-feira (19), uma tempestade atingiu diversas cidades de Mato Grosso do Sul e causou estragos. A cidade de Santa Rita do Pardo registrou 26 milímetros de chuva. Em campo Grande a chuva foi menor, com 6,2 milímetros, mas a rajadas de vento de 55,4km/h provocaram quedas de árvores. Laguna Carapã registou a maior velocidade das rajdas de vento, com 95,8 km/h.

*Com informações do Cemtec/MS