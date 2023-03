Sextou com temperaturas atingido os 30° em todo o estado

A previsão do tempo para a sexta-feira (24) indica tempo com sol e temperaturas acima de 30°C. No decorrer do dia espera-se aumento de nebulosidade e probabilidade de chuvas.

Na Capital, o dia começa com sol entre nuvens densas. A previsão é de mínima em 20°C chegando a 33°C de máxima. A umidade relativa do ar continua em baixa, 35%.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), os modelos de previsão indicam redução do volume das chuvas quando comparado aos primeiros 15 dias de março.

Essa diminuição está relacionada à presença de uma circulação anticiclônica em médios níveis da atmosfera, que favorece o tempo quente e seco, principalmente na região do Bolsão.

Nas regiões sul e leste, mínimas de 22°C e máximas de 34°C.

Já na região norte, as mínimas registram 21°C e máximas de 34°C. Na capital, espera-se mínimas de 22°C e máximas de 32°C.

Na região pantaneira, onde podem ocorrer chuvas mais fortes, a mínima será de 23ºC e a máxima de 34ºC.

*Com informações de Inmet e Cemtec