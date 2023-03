Shopping da Capital segue tendência mundial de entretenimento

Em entrevista à CBN Campo Grande nesta sexta-feira (24), o Superintendente do Shopping Bosque dos Ipês, Adriano Passos falou sobre nova tendência mundial, onde os centros comerciais procuram, cada vez mais, por atrações e entretenimentos para atrair os clientes e promover novas experiências. Durante três meses, o Bosque dos Ipês abriga o Museu das Ilusões, atração com o maior acervo de ilusão de ótica do mundo, que desafia todos os visitantes com momentos sensoriais únicos. Adriano revelou ainda a próxima atração do shopping, uma grande novidade para crianças e fãs da editora norte-americana DC Comics.

Confira a entrevista completa: