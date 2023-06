Show da Dupla Maria Cecília e Rodolfo encerra Arraial de Santo Antônio

Donos de sucessos como “Coisas Esotéricas, “Os Dias Vão” e “Você de Volta”, a dupla Maria Cecília e Rodolfo, encerra a agenda de shows do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande na noite desta segunda-feira (12), a partir das 21h. Além da dupla, o Trio Violada também se apresenta a partir das 18h.

A expectativa de público só nesta segunda é de 6 mil pessoas na Praça do Rádio Clube, a partir das 16h, com celebração religiosa e shows musicais a partir das 18h. Comidas típicas, danças de quadrilha, músicas raízes, e muita diversão marcaram os três dias da 21ª Festa do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande, que teve início na última sexta-feira e atraiu mais de 23 mil pessoas durante a programação.

O Arraial organiza e abre espaço para as entidades atuarem em prol das comunidades da Capital, já que é o evento tradicional de solidariedade para as instituições que realizam trabalhos assistenciais em Campo Grande. Neste ano, são mais de 20 barracas com uma diversidade gastronômica, bebidas e peças em artesanatos.

Santo Antônio é o santo mais popular do mundo e a sua canonização foi a mais rápida da história. Santo Antônio pode ajudar a reencontrar coisas perdidas, é o protetor dos namorados e dos casamentos que necessitam se construir sobre a rocha dos fiéis, que é Jesus Cristo.

