Showpec apresenta novas tecnologias para melhoramento genético na pecuária

No último dia do circuito de palestras da Showpec, tecnologias que permitem o melhoramento genético bovino foram apresentadas, a partir do Protocolo Embrapa + Precoce P14. A tecnologia visa melhorar a eficiência reprodutiva de novilhas Nelore de 14 meses sem prejudicar o desempenho produtivo. O Protocolo foi apresentado pela médica veterinária Alessandra Nicácio, durante o painel sobre a precocidade reprodutiva.

A precocidade é um dos critérios seletivos no momento de escolha para melhoria da qualidade da carne e de eficiência de sistemas de produção de bovinos de corte. A veterinária afirma que com o P14, os pesquisadores potencializam os índices produtivos e aumentam a arroba produzida por hectare. "A nossa ideia com o Protocolo é juntar as recomendações de nutrição, de melhoramento, de reprodução e de saúde animal para que o produtor consiga ter a prenhez aos 14 meses da novilha". Segundo Nicácio, no rebanho nacional é normal que a prenhez ocorra somente após os 18 meses.

Além do Protocolo, outras inovações foram apresentadas. O zootecnista e pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Gilberto Menezes, trouxe para o painel novos estímulos que chegaram para o setor. "Antes a gente pensava só em peso, em quem pesa mais. Hoje, além das balanças, cada vez mais modernas, temos também novas ferramentas que nos permitem avaliar a carcaça do animal", explica Gilberto.

Segundo Menezes, as novas tecnologias permitem maior rendimento econômico e sustentável. "Com as tecnologias, estamos desenvolvendo animais com a mesma quantidade de recursos naturais, na mesma área, na mesma condição, e geramos mais carne, mais alimento, mais couro, mais produtos", enfatiza o profissional.

O circuito de palestras da Showpec 2024, reuniu especialistas do setor, produtores rurais e estudantes que debateram sobre as novas tecnologias que prometem otimizar o setor.