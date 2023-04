Showtec 2023 acontecerá em maio e reunirá programação técnica de alto nível

Gerente de marketing e coordenador geral do Showtec, André Lourenção falou ao CBN Agro deste sábado (22) sobre a maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul, as tecnologias a serem apresentadas, participação das empresas e painéis apresentados por pesquisadores renomados, com discussões sobre os principais desafios do agro no Estado.

Neste ano, a edição acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de maio. Acompanhe a entrevista na íntegra: