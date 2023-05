Luciano Muzzi, presidente da Fundação MS, participou do CBN Agro deste sábado (20) e falou dos preparativos finais para o Showtec 2023, que conta com eventos técnicos e científicos, tecnologia de campo, abordagem para a juventude rural e a mulher no agronegócio entre outros temas.

A feira acontece entre os dias 23 e 25 de maio em Maracaju/MS e apresentará cerca de 60 variedades de soja e 100 híbridos de milho ao produtor rural. Confira a entrevista na íntegra: