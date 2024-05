Showtec é oportunidade de negócios para cooperativismo

Nos dias 21 a 23 de maio acontece o Showtec 2024, em Maracaju. A feira, considerada uma das cinco maiores do agronegócio no país, é uma boa oportunidade de negócios e abertura de alternativas para produtores rurais e todo o segmento agropecuário.

Uma das instituições que estará presente ao evento é a Sicredi Pantanal MS. Segundo o presidente da instituição, Emerson Perosa, entre as atrações da cooperativa para o Showtec, ele destacou a realização do balcão de oportunidades. “Participam do Showtec produtores rurais, mas também estudantes que buscam por uma oportunidade no mercado de trabalho. Então esta é uma chance para quem deseja uma contratação”.

Perosa falou ainda dos desafios dos produtores rurais para manter a saúde financeira dos empreendimentos num ano de grande adversidade econômica e climática. A exemplo do ano passado, quando a cooperativa finalizou 2023 com mais de R$ 80 milhões em negócios, este ano a expectativa é superar esta marca. "Estaremos lá com todas as linhas do governo federal como BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento - FCO - Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - e linhas da própria cooperativa". Acompanhe a entrevista completa.