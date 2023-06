Sidagro investe em tecnologia para desenvolvimento econômico da Capital

O secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), Adelaido Vila participou do Jornal da CBN desta segunda-feira (12). Ele que também é presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL/CG) falou sobre a movimentação do comércio varejista da Capital na data, considerada a terceira mais significativa em termos de vendas.

Vila destacou a participação do município na Inteagro (22 a 24), na próxima semana. O evento que está em sua terceira edição é voltado a produtores e empreendedores do agronegócio de diversos portes e segmentos. Para o secretário da Sidagro esta é uma oportunidade para os pequenos agricultores, especialmente aqueles oriundos da agricultura familiar. No mês passado, em maio, foi realizado o Festival do Queijo, em Rochedinho. Todos os produtos comercializados foram produzidos na região.

Na conversa ele frisou o trabalho de atualização da Lei do Programa de Incentivos para Desenvolvimento Econômico e Social (Prodes), pauta da última conversa da prefeita Adriane Lopes com os empresários da Capital na sede da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG).

A entrevista completa você confere aqui: