Sidrolândia realiza abertura da programação de 70 anos do município

Sidrolândia está comemorando 70 anos e a cerimônia de abertura das festividades foi realizada ontem (06), na Câmara Municipal com a presença do governador Eduardo Riedel, da Senadora e Ex-Ministra da Agricultura, Teresa Cristina, da prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo, entre outras autoridades e a comunidade.

A programação se estende por seis dias com vários shows musicais e apresentações culturais. Ontem, teve assinatura da ordem de serviço para algumas obras no município e a entrega de um cheque no valor de R$ 900 mil repassados ao Hospital Beneficente Elmíria Silvério Barbosa, recursos oriundos de emendas parlamentares da senadora Tereza Cristina (R$ 500 mil) e do deputado federal Luiz Ovando (R$ 400 mil).

O evento foi aberto às 18 horas com a chegada do Papai e apresentação da Banda Municipal, com o acender das luzes da decoração natalina da Câmara. Como parte da programação cultural, também foi realizado o Sarau Encantos da Vacaria, apresentado pela Orquestra Sinfônica de Sidrolândia, com participações do Coral Municipal, Maurício Brito e músicos da terra.

Shows



Nesta quinta-feira (07) tem show com Tchê Garotos. Na sexta-feira (08), se apresenta o cantor Loubet. No sábado, Atitude 67 e no domingo, véspera do aniversário de Sidrolândia, se apresentam a dupla Maiara e Maraísa, no Parque de Exposições com o show principal das festividades.