Simone Tebet veio à MS pela 1ª vez após ser nomeada ministra

Em primeira visita à Mato Grosso do Sul como Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB) se reuniu com o governador Eduardo Riedel (PSDB) para discutir temas importantes para o futuro do estado e que também são pautas federais. Entre os assuntos do encontro realizado nesta segunda-feira (15) no Parque do Prosa, em Campo Grande, foi abordada a questão de disputas fundiárias entre indígenas e ruralistas no estado, a infraestrutura e o assoreamento do Rio Taquari no Pantanal sul-mato-grossense e também a espera de recursos do “novo PAC” (Programa de Aceleração do Crescimento).

