Simpósio debate relações de trabalho nas forças de segurança

Aperfeiçoando as relações de trabalho nas Forças Armadas e Forças de Segurança. Começa nesta quarta-feira (15) o Simpósio com o tema “O assédio e a discriminação de Gênero, Raça e Religião nas Relações de Trabalho”.

O encontro vai reunir algumas das principais autoridades no assunto, em Campo Grande. Em entrevista ao Jornal CBN CG, o Ministro-Presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Tenente Brigadeiro do Ar Francisco Joseli Parente Camelo destacou a importância de debater questões relacionadas ao trabalho no ambiente militar.

“Esta conversa é uma orientação do próprio Conselho Nacional de Justiça. Na Justiça Militar nós temos uma Escola de Aperfeiçoamento dos Magistrados da Justiça Militar, a Enajum, e a Enajum escolheu a cidade de Campo Grande, para fazer este Simpósio, que tem como finalidade discutir este tema para melhorar o ambiente de trabalho".

O ministro-presidente falou ainda sobre quais casos são julgados pela justiça militar e em que situações o militar responde em outras esferas da justiça.

O Simpósio começa amanhã com abertura no Bioparque Pantanal. Estarão presentes outros ministros do STM, o Comandante Militar do Oeste, General de Exército, Luiz Fernando Baganha, juízes e desembargadores de todo o país, cientistas e especialistas.

Na quinta e sexta-feira (16 e 17) os debates serão realizados no Tribunal de Contas do Estado e serão abordadas questões relativas a assédio e discriminação nas relações de trabalho de genêro, raça e liberdade realigiosa. Acompanhe a entrevista completa.