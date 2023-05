Sindicato Rural de Maracaju divulga a programação técnica da Expomara

A programação técnica da 52ª Expomara apresenta nomes de peso no cenário brasileiro e inclui três áreas diferentes: a Política e questões econômicas, a Psicologia e a sistêmica familiar, e o setor Agro, abrangendo a nutrição de plantas e solos. O Comentarista Político Caio Coppolla, a Terapeuta Familiar Sistêmica Rute Lessa e o Dr. em Nutrição de Plantas, Rafael Otto são os palestrantes deste ano.

A entrada para assistir às palestras é gratuita, mas as vagas são limitadas ao espaço do Tatersal do Sindicato Rural. É preciso retirar o ingresso no Sindicato para garantir a presença no evento.

A Expomara acontece de 06 a 11 de junho, no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza, com entrada franca na feira e em todos os shows musicais. A realização da Expomara é do Sindicato de Maracaju, com apoio da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado. Também apoiam e patrocinam várias empresas e instituições como o Sistema Famasul e Senar/MS.

Datas

Caio Coppolla se apresenta no dia 07/06, segundo dia de Expomara, às 19h, no Tatersal. Também no dia 07 de junho, Rafael Otto ministra sua palestra, às 8h.

Rute Lessa, se apresenta no dia 09 de junho, às 19h com o tema: Conexões Emocionais, a Chave para o Sucesso. Todas as palestras técnicas acontecem no Tatersal de eventos do Sindicato Rural de Maracaju.