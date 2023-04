Sindicato Rural de Maracaju promove palestra sobre os desafios ambientais e ação da mulher

Desafios Ambientais e Ação da Mulher. Este é o tema da palestra que o Sindicato Rural de Maracaju, por meio do Núcleo de Mulheres, promove no dia 24 de maio, durante o Showtec 2023, em Maracaju. A palestra está marcada para às 11h, na Arena Showtec, um espaço aberto aos visitantes da feira que tenham interesse em acompanhar.

O evento é parte da programação deste ano que o Núcleo pretende realizar, aproximando a comunidade, os produtores, as mulheres e os associados ao trabalho que o Sindicato vem promovendo no município.

Quem ministra a palestra é a Advogada especialista em Direito Socioambiental, habilitada como Coordenadora de Gestão Ambiental pela DGQ da Alemanha, Samanta Pineda. Ela também é palestrante em eventos e universidades nacionais e internacionais sobre temas relacionados à sustentabilidade. É Diretora Executiva do Canal Agromais; Sócia fundadora do escritório Pineda e Krahn Sociedade de Advogados.

Ana Nery Terra Souza, Diretora do Núcleo de Mulheres do Sindicato Rural de Maracaju ressaltou que a vinda de Samanta para esta palestra será uma grande oportunidade de o produtor tirar suas dúvidas em relação às questões ambientais, seja na ordem de legislações, seja em relação à gestão mais sustentável.

“Procuramos atender um campo que é pouco explorado e de extrema importância para se discutir que são os desafios ambientais, em um momento que presenciamos vários países e organizações buscando se encaixar nas temáticas ESG. Por isso, o Núcleo de Mulheres está apostando muito na palestra da Samanta, trazendo explicações e conceitos técnicos dentro do agronegócio”, comentou Ana Nery.