Sindicato Rural de Maracaju realiza cerimônia de abertura da 52ª Expomara

O Sindicato Rural de Maracaju realizou na noite desta terça-feira (06) a cerimônia de abertura oficial da 52ª Expomara, a Feira Agropecuária de Maracaju. Em torno de 500 pessoas estiveram presentes. O evento é promovido pelo Sindicato no Parque de Exposições e conta com apoio e patrocínio de várias empresas e instituições, como o Governo do Estado, a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores de Maracaju, Sistema Famasul, Aprosoja/MS, Senar/MS, entre outros parceiros.

O Governador Eduardo Riedel esteve presente e compôs a mesa de honra juntamente com o anfitrião do evento, o Presidente do Sindicato Rural de Maracaju, Fábio Olegário Caminha, e outras autoridades. Para Riedel, Maracaju é berço de tecnologia e de pesquisa para a agricultura e a pecuária e destacou que o município tem a tradição de ser referência no setor para todo país.

A Expomara conta com mais de 60 empresas expositoras, tanto no setor agro com maquinários e equipamentos, empresas de veículos, gastronomia e varejo em geral. A feira vai de 06 a 11 de junho, com toda programação realizada no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza, nome de um dos pioneiros que criou a Expomara em 1968, realizando a primeira edição, junto de Sebastião Correa Bueno (o Bebé)

Atração especial

Durante a cerimônia oficial, o público ainda prestigiou uma breve apresentação do ilusionista Issao Imamura, formado em Direito pela Universidade de São Paulo e considerado o maior ilusionista do Brasil. Issao surpreendeu a todos com uma mensagem de otimismo, de perseverança e de prosperidade com uma encenação.

Palestras

Na manhã desta quarta-feira (07), como parte da programação técnica, o professor da Esalq/USP Raphael Otto, ministrou uma palestra sobre adubação de soja e milho para altas produtividades. Palestra que recebeu apoio da Aprosoja/MS.