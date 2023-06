Sindicato Rural de Maracaju realiza esta semana programas de prevenção e saúde do Senar/MS

Hora de cuidar da saúde! O Sindicato Rural de Maracaju e o Senar/MS promovem nesta semana dois programas de saúde e de prevenção à doenças. De ontem (27) à sábado (01/07), acontece o Sorrindo no Campo. Um programa para atendimentos odontológicos, das 8h às 17h, na ESF Vista Alegre – José Alves Marcondes, na Av. Coronel Francisco Alves, S/N.

Já no sábado (01), será realizado também o Dia de Médico, os programas Saúde do Homem e Saúde da Mulher Rural. Esses atendimentos são de especialidades em Urologia, Ginecologia, Dermatologia e Oftalmologia. Todos os atendimentos são gratuitos à população e, também acontecem na ESF Vista Alegre - José Alves Marcondes, das 07h às 14h.

Essa é uma realização do Senar/MS e do Sindicato Rural de Maracaju, com apoio da Famasul e da Prefeitura Municipal de Maracaju.

Projeto Sorrindo no Campo

O Projeto de ação social “Sorrindo no Campo”, antigo Pingo D’Água, leva atendimento odontológico às comunidades rurais de forma gratuita com utilização de unidades móveis equipadas com todo aparato de um consultório odontológico convencional. A ação é desenvolvida em parceria com os Sindicatos Rurais e tem como público-alvo trabalhadores e produtores rurais e seus familiares em regime de economia familiar.

Saúde do Homem e da Mulher Rural

Com início em 2016, o programa foi desenvolvido para levar atendimento médico gratuito às populações rurais de todo o estado por meio de ações de cidadania, levando especialistas nas áreas de dermatologia, ginecologia e urologia facilitando o acesso à saúde aos moradores da zona mais remotos da zona rural. A iniciativa conta com diversas atividades para os participantes e realiza consultas, testes rápidos, exames, palestras entre outros.