Sindicato Rural de Maracaju se destaca na formação e capacitação profissional

Com apoio do Sistema Famasul e do Senar/MS, o Sindicato Rural de Maracaju vem se destacando no Estado como uma entidade atuante na formação e capacitação de pessoas, seja no meio rural na operação de máquinas e na gestão das propriedades, seja na área socioeconômica atendendo donas de casa e quem busca uma nova fonte de renda. Só em 2022 foram capacitadas 1.300 pessoas em 125 cursos distribuídos ao longo do ano.

Já neste início de 2023, entre janeiro e fevereiro, 130 pessoas foram capacitadas pelos cursos do Sindicato Rural em Maracaju. Dois destes cursos foram realizados em Vista Alegre, atendendo a comunidade do distrito. Alguns dos cursos realizados foram de Capacitação para Trabalho em Altura, Operador de Colheitadeira de Soja; Prevenção de Acidentes com Defensivos Agrícolas; Manutenção e Operação de Plantadeiras/Semeadoras de Grãos; E, outras áreas que acabam sendo oportunidade de uma renda extra, como Corte e Costura; Habilidades, Empreendedorismo e Potencialidades; e ainda, Produção de Pães e Salgados; Relações Interpessoais e Informática Intermediária.

“São oportunidades de mais aprendizado para quem busca um destaque no trabalho ou mesmo quem procura um emprego. E ainda é a chance de muitas pessoas transformarem a realidade com cursos que permitem uma segunda fonte de renda, principalmente para as mulheres chefes de família. É muito gratificante ver o desenvolvimento das pessoas por meio das capacitações e ver que o Sindicato tem contribuído para o crescimento do município”, disse o Presidente do Sindicato Rural de Maracaju, Fabio Olegário Caminha.

Para março

De 06 a 08 de março o Sindicato rompeu as fronteiras e foi até a Comunidade Quilombola São Miguel para ministrar o curso de Operação e Manutenção de Motossera, outra grande oportunidade para os moradores do Quilombo que trabalham com a agricultura familiar.

Os demais cursos deste mês já estão com vagas esgotadas, o que representa a alta demanda na cidade por este tipo de capacitação. O Serviço de Aprendizagem Rural (Senar) vem entendendo os anseios das comunidades rurais ofertando cursos que atendam as necessidades do campo e contribuído para o fortalecimento da cadeia do agro em Mato Grosso do Sul.

Próximos meses

Para abril, maio e junho, quem tiver interesse em saber dos cursos disponíveis, pode procurar o Sindicato e garantir a sua vaga. Os cursos são gratuitos e para toda a comunidade, basta ter no mínimo 18 anos e vontade de aprender. O Sindicato está localizado na Rua Waltrudes Ferreira Muzzi, número 686, no bairro Egídio Ribeiro em Maracaju. O telefone para contato é: (67) 3454 2565.