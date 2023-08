Sindicato Rural de Sidrolândia divulga Feira Agropecuária deste ano

O Sindicato Rural de Sidrolândia está divulgando a grande Feira Agropecuária deste ano, a Expo Sidrolândia 2023 que acontece de 05 a 10 de setembro, no Parque de Exposições do Município, com parceria e apoio da Prefeitura Municipal de Sidrolândia, Governo do Estado, Famasul, Senar, Aprosoja, Agraer e várias outras instituições e entidades.

A programação da Exposição deste ano marca e consolida o desenvolvimento do agronegócio e da agropecuária de Sidrolândia como referência para toda região de Mato Grosso do Sul. Município conhecido por seus assentamentos rurais, mas sobretudo, pelo incentivo na produção de grãos, e de outras cadeias do agro.

A Feira este ano conta com shows nacionais como de Munhoz e Mariano, além de outras atrações, e uma extensa grade de palestras técnicas. Tudo gratuito para a comunidade e para quem tiver interesse, tanto no cesso à Feira quanto na entrada para atrações musicais.

O Sindicato Rural de Sidrolândia deve fechar a programação ainda esta semana, mas já conta com a participação de toda região prestigiando o evento. Este ano, a Exposição chega em sua 23ª edição.