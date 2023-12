Sintomas da eleição na Capital

Causou estranheza e muita estranheza a recusa da prefeita Adriane Lopes de receber ajuda financeira do Governo do Estado para construção de casas na Comunidade Mandela. A prefeita se queixou do fato do município estar bancando sozinho a construção das casas, esquecendo do dinheiro da emenda da senadora Soraya Thronicke (Podemos). Ela também ofereceu ajuda. O problema que o dinheiro seria encaminhado ao governo estadual.

A favela Mandela foi destruída pelo fogo e a prefeitura construirá casas para acomodação das famílias desabrigadas. Só que a prefeita não entendeu o interesse do governador Eduardo Riedel (PSDB) liberar recursos para essas obras.

A prefeita disse "não" a essa ajuda para não abrir brecha ao governo em fazer campanha para o deputado federal Beto Pereira (PSDB) a prefeito da cidade. Adriane não quer o governo explorando essa ajuda na campanha. Mas não foi nisso que o governador pensou. Ele ofereceu ajuda por estar diante de um caso grave, com famílias desabrigadas na Comunidade Mandela. E o governador não entendeu esse "não" da Adriane Lopes.

E quem perde com essa disputa política "fora de época" são as famílias da Mandela que precisam de casas. Adriane reclama de estar sozinha, mas não é bem assim. Tem ajuda de verbas federais por meio de emenda da senadora Soraya Thronicke. E também teria apoio do governo estadual.

