Sisep diz que pavimentação no Nova Lima será retomada na próxima semana

Na manhã desta quinta-feira (5), o ouvinte Lúcio Rodrigues entrou em contato com à Rádio CBN Campo Grande, dizendo que as obras no bairro Nova Lima, região norte da capital, estão abandonadas desde o final de novembro do ano passado.

"Ninguém informa, ninguém dá noticia, a gente entra em contato com os vereadores e a assessoria responde que estão verificando e não dão nenhum retorno e a prefeitura não se procuncia. Tem partes que foram pavimentadas e com essas chuvas a parte de lama e terra desceu tudo para a pavimentada" afirmou Lúcio.

Confira o aúdio na íntegra:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Procurada pela Rádio CBN Campo Grande, a Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), disse que "As obras não foram paralisadas. As empresas deram férias coletivas e os serviços serão retomados na próxima semana".

Para a segunda semana de janeiro está prevista chuva intensa em Campo Grande e, de acordo com a Sisep, "Não tem como trabalhar com chuva e o cronograma de entrega leva em conta período de chuva".

Tem alguma denúncia ou reclamação? Entre em contato com à Rádio CBN Campo Grande através do WhatsApp (67) 9 9932-3500 (clique aqui) ou em nossas redes sociais @cbncampogrande e facebook.com/cbncampogrande.