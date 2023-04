Sistema da Embrapa sobre irrigação inclui soja e arroz

A Embrapa lançou a terceira versão do Sistema Brasileiro de Classificação de Terras para Irrigação (SiBCTI), que traz agora mais duas grandes culturas: soja e arroz.

Ao todo, o SiBCTI dispõe informações sobre 18 cultivos e permite definir a potencialidade de um ambiente para desenvolver culturas sob determinada tecnologia de irrigação, classificando a aptidão e o potencial das terras.

De acordo com os pesquisadores que desenvolveram a metodologia, com o uso adequado do sistema é possível evitar que terras que não possuam aptidão para irrigação sejam incluídas no processo produtivo, minimizando o impacto ambiental e a perda de recursos financeiros.

O sistema também possibilita o uso racional da água nos processos de irrigação, além de prevenir a salinização dos solos manejados, um grave problema ambiental e econômico, especialmente no Semiárido.

A ferramenta pode servir de base para projetos de irrigação e colaborar com a execução de políticas públicas, em especial para a implementação da Política Nacional de Irrigação (Lei Nº 12787/13), conduzida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e que tem como principal diretriz a indução à eficiência no uso de recursos hídricos para o setor agropecuário.

Aulas

Na plataforma e-Campo, do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Embrapa, há disponível um o curso online gratuito que ensina a utilizar o software do SiBCTI. As aulas podem ser assistidas a qualquer momento, no computador, tablete ou celular.

Com carga horária de 40 horas, o curso é destinado a profissionais e estudantes das diversas áreas da engenharia, técnicos agrícolas, agentes de transferência de tecnologia e de assistência técnica, projetistas de irrigação, tomadores de decisões dos setores público e privado, consultores técnicos e planejadores agrícolas.

Acesse as aulas aqui.

Software

O SiBCTI é um sistema especialista de tomada de decisão cujo elemento principal é a informação. Seu objetivo é armazenar e tratar os dados fornecidos pelo próprio usuário do software do sistema para entregar a classificação automática da terra para fins de irrigação.

As informações solicitadas são 18 parâmetros relacionados ao solo, como profundidade, quantidade de cálcio e magnésio e pH do solo, além de parâmetros de qualidade e custo de captação da água para irrigação, relação ou razão de adsorção de sódio, distância da captação d’água e presença de boro, ferro e cloreto.

Para facilitar a operação do sistema foram elaborados um manual de métodos dos parâmetros exigidos pelo sistema e um documento que detalha os valores e intervalos de todos os parâmetros solicitados pelo software por cultura agrícola e método de irrigação.

Acesse neste link o SiBCTI

*Com informações de Agência Embrapa