Sistema de esgoto em Miranda será ampliado

A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) investirá mais de R$ 8 milhões na ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Miranda, cidade localizada no Sudoeste do Estado.

O investimento total de R$ 8.894.567,15 será destinado à implantação de rede coletora de esgoto, ligações domiciliares e construção de duas estações elevatórias (Homero Rebuá e Santa Cruz). O projeto também prevê a readequação das estações elevatórias de esgoto bruto nos bairros São Paulo, Vila Alice e Belo Horizonte.

O investimento em Miranda faz parte do programa "Avançar Cidades", do Governo do Estado, que tem como objetivo universalizar o sistema de esgotamento sanitário nos 68 municípios onde a Sanesul presta serviços. Atualmente, Miranda conta com 49,82% da área de cobertura de esgoto.

"Estamos empenhados em ampliar a cobertura de esgotamento sanitário em Miranda e em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Esses investimentos não só beneficiam a população local, proporcionando melhorias na saúde pública e no meio ambiente, mas também contribuem para o desenvolvimento socioeconômico da região", afirmou o diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio.

A ordem de serviço para o início da obra foi assinada pelo diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, e pelo diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Leopoldo Godoy do Espírito Santo.

*Com informações da Seilog