Sistema Famasul divulga resultados do primeiro ano de parceria com Patrulha Rural

Durante este primeiro ano de Patrulhamento Rural, 2,6 mil propriedades rurais de Mato Grosso do Sul se cadastraram para receber o monitoramento da Polícia Militar.

A iniciativa faz parte do programa “Campo Mais Seguro”, lançado pelo Governo do Estado em março de 2022, na sede do Sistema Famasul. O objetivo é monitorar e garantir a segurança nas áreas rurais, com auxílio de tecnologia de georreferenciamento.

Foram entregues 1.500 placas de identificação de propriedade, com informações do batalhão da PM da região e contato via WhatsApp, os telefones da polícia para denúncias e ocorrências - 190 e 180.

Em parceira com o Senar/MS, 24 policiais militares da Patrulha Rural realizaram o curso de operação de drone, para auxiliar nas fiscalizações. As aulas foram realizadas no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O programa “Campo Mais Seguro” também conta com apoio da Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato (Deleagro), que atua na repressão e investigação de crimes nas áreas rurais, principalmente relacionados ao gado, subtrações de insumos, defensivos e maquinários agrícolas.

Segundo o levantamento da delegacia, só no primeiro trimestre de 2023, comparado ao mesmo período de 2022, houve uma redução de cerca de 46% nos crimes de abigeato e furto de grande monta. Os registros de boletins de ocorrência reduziram de 109 nos primeiros três meses de 2022, para 58 ocorrências no ano de 2023.

*Com informações da FAMASUL