Só neste mês de março, quase 100 pessoas são capacitadas pelo Sindicato Rural de Maracaju

O Sindicato Rural de Maracaju realizou mais cinco cursos de capacitação profissional só neste início de março. São diferentes áreas de aprendizado e atendendo turmas tanto na cidade quanto nas comunidades rurais e assentamentos do município.

Só neste mês, a entidade promoveu os cursos de Manutenção e Operação de Motosserra, na comunidade Quilombola São Miguel, Programa Inclusão Digital, na associação Força do Amor, Informática Básica na comunidade Eklesia, Psicultura-Implantação e Manejo Básico, e, ainda, em Confeitaria, curso de Bolos e Biscoitos promovido no assentamento Santa Guilhermina, uma parceria com o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social de Maracaju).

“É uma importante ferramenta de promoção do conhecimento. Nos orgulhamos muito de poder atender o município e oferecer diversos cursos para quem precisa. A educação tem sido uma das principais bandeiras do Sindicato”, destacou o presidente da entidade, Fabio Caminha.

Fique atento

Para abril, maio e junho, quem tiver interesse em saber dos cursos disponíveis, pode procurar o Sindicato e garantir a sua vaga. Os cursos são gratuitos e para toda a comunidade, basta ter no mínimo 18 anos e vontade de aprender. O Sindicato está localizado na Rua Waltrudes Ferreira Muzzi, número 686, no bairro Egídio Ribeiro em Maracaju. O telefone para contato é: (67) 3454 2565.

*Assessoria