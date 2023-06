Sob efeito do El Niño, inverno pode ser menos rigoroso em MS

Teve início nesta quarta-feira (21) o inverno no hemisfério sul. A estação mais fria do ano segue até o dia 23 de setembro. Este ano, o período será afetado pelo fenômeno El Niño Oscilação Sul, sob sua atuação, o calor é reforçado no verão e o inverno é menos rigoroso. Isso ocorre porque dificulta o avanço de frentes frias no País, fazendo com que as quedas de temperatura sejam mais sutis e breves.

A meteorologista do Centro de Meteorologia do Tempo e do Clima (Cemtec), Valesca Fernandes destacou a possiblidade de chuvas acima do esperado este ano.