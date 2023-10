Sob nova direção, Dale Sorvetes deve dobrar operação nos próximos anos

Cinco mil clientes atendidos e 70 franquias este é o número a ser batido nos próximos anos pelo CEO do Grupo Carmel, Thiago Ramalho, proprietário da Dale Sorvetes. Ele assumiu a marca regional em março de 2023. Otimista, o empresário, antecipou que em 30 dias serão implementadas novidades no cardápio da marca.

“Entre as novidades, paleta mexicana com calda de morango, estamos com uma linha nova nos cones, na linha D +, são produtos novos, sabores novos, sempre pensando nestes lançamentos que nós vamos ter, acredito que nos próximos 30 dias estaremos com novidades inclusive nas lojas”.

Atualmente, 150 pessoas trabalham diretamente na planta da fábrica, em Campo Grande, todos remanescentes da gestão anterior. Apesar das novidades no cardápio da marca, Ramalho garantiu que os admiradores do sorvete Dale vão continuar encontrando seu produto favorito no mercado.

“A primeira coisa que a gente pode falar para os nossos clientes é que os produtos, permanecem com a qualidade que eles têm. As oportunidades de melhoria a gente vai fazer. Então se a gente puder melhorar, colocar um chocolate de melhor qualidade, uma embalagem, e a gente vem agora com o rebranding, então a marca está mudando, dentro dos próximos meses as embalagens estão mudando, vamos lançar produtos novos. Vem com ampliação do que já oferecemos, mas valorizando e oferecendo aquela base que a gente já conhece. De forma alguma a gente abre mão disso aí”. Acompanhe a entrevista completa.