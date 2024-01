Sobá no verão pode? 

Deve. O sobá é um prato típico da culinária okinawana, originário da ilha de Okinawa, no Japão. No entanto, ele ganhou grande destaque na cidade de Campo Grande, onde se tornou um dos pratos mais populares e queridos por nós.

A história do sobá em Campo Grande começou no início do século XX, quando imigrantes japoneses se estabeleceram na região em busca de melhores oportunidades. Com eles, trouxeram suas tradições e culinária, incluindo o famoso sobá.

Inicialmente, o sobá era preparado de forma simples, com macarrão feito à mão e caldo de carne de porco. No entanto, ao longo dos anos, o prato foi se adaptando ao paladar brasileiro e ganhando novos ingredientes e sabores.

Hoje em dia, o sobá de Campo Grande é conhecido por sua variedade de ingredientes, que incluem carne de porco, bovina, frango, legumes, tofu, ovo e temperos como gengibre e cebolinha. Além disso, o macarrão utilizado no sobá é diferente do tradicional japonês, sendo mais fino e macio.

O prato se tornou tão icônico para Campo Grande que a cidade realiza anualmente o Festival do Sobá, um evento que geralmente ocorre no mês de agosto e celebra a cultura japonesa e a gastronomia local. Durante o festival, os visitantes podem saborear diferentes tipos de sobá, acompanhar o concurso do melhor Sobá e além de participar de apresentações de danças e outras atividades culturais.

Aqui está uma receita básica para o Okinawa Sobá:

Ingredientes:

- 500g de macarrão soba (pode ser substituído por macarrão udon)

- 500g de carne de porco ou alcatra bovina (pode ser cortada em fatias finas ou em cubos)

- 1 cebola grande (picada em fatias finas)

- 2 dentes de alho (picados)

- 2 colheres de sopa de óleo vegetal

- 1 litro de caldo de frango ou de porco

- 2 colheres de sopa de shoyu (molho de soja)

- 1 colher de sopa de açúcar mascavo

- Sal e pimenta a gosto

- Opcionais para servir: cebolinha picada, omelete (tamagô) cortada em tiras finas e gengibre em conserva batido.

Instruções:

1. Em uma panela grande, aqueça o óleo vegetal em fogo médio-alto. Adicione o alho picado e a cebola fatiada e refogue até ficarem macios e levemente dourados.

2. Adicione a carne de porco ou bovina à panela e cozinhe até ficar bem dourada. Tempere com sal e pimenta a gosto.

3. Adicione o caldo de frango ou de porco à panela e deixe ferver. Reduza o fogo para médio-baixo e cozinhe por cerca de 30 minutos para que os sabores se misturem.

4. Enquanto isso, cozinhe o macarrão soba de acordo com as instruções da embalagem. Escorra e reserve.

5. Adicione o shoyu e o açúcar mascavo ao caldo, ajustando os temperos de acordo com o seu gosto.

6. Para servir, coloque uma porção de macarrão soba em uma tigela grande. Despeje o caldo quente sobre o macarrão e adicione a carne de porco e a cebola refogada por cima.

7. Decore com a cebolinha picada, tamagô cortada em tiras finas e gengibre em conserva, se desejar.

Aproveite o seu delicioso Okinawa soba! Lembre-se de que esta é apenas uma receita básica e você pode personalizá-la adicionando outros ingredientes de sua preferência. Bom apetite!

