Sobe para 1.081 casos confirmados de dengue em Maracaju

Em Maracaju, no Centro-Oeste do Estado, os casos de arborivores têm aumentado nas últimas semanas. A Secretaria de Saúde registrou 1081 casos de dengue, de janeiro até agora e, só nestes primeiros meses de 2023, mais de 4 mil casos foram notificados.

Também subiram os casos confirmados de Zika e de Chikungunya, o que preocupa as autoridades do município. As equipes de endemias estão vigilantes para notificar as residências onde são encontrados focos do mosquito Aedes Aegypti e continuam visitando as casas para conscientizar os moradores da importância de cuidar contra a dengue.

Além dos casos de arboviroses, é comum aumentar os atendimentos em casos de sintomas gripais, devido ao frio intenso dos últimos dias. Em sintomas como febre, dor pelo corpo, tosse e irritação na garganta é importante buscar uma consulta na unidade de saúde mais próxima, para realizar o teste de Covid. Lembrando que as vacinas estão disponíveis e amanhã, sábado (17), acontece o dia D de vacinação em Maracaju, com atendimento especial no Posto Central da Cidade.

Estarão sendo realizadas vacinas contra a gripe para toda a população, da Covid Bivalente e a Multivacinação, incluindo jovens e adultos.