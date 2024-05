Sol e calor dominam Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira

Mato Grosso do Sul amanhece com céu limpo e temperaturas amenas nesta quarta-feira (1), mas o sol assume o comando ao longo do dia, elevando a sensação térmica e deixando o clima seco. A ausência de nuvens garante visibilidade perfeita e contribui para a agradável sensação de bem-estar.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), uma camada de alta pressão atua sobre a região, impedindo a formação de nuvens e chuvas. Essa condição, combinada com a presença de ventos do norte, intensifica o calor e deixa o ar mais seco.

Continue Lendo...

Os termômetros em Campo Grande marcam 24°C inicialmente e chegam aos 33°C à tarde. Dourados tem mínima de 23°C e máxima de 35°C. Nas regiões Sul-Fronteira e Leste, Ponta Porã e Anaurilândia amanhecem com 24°C e atingem 32°C e 36°C, respectivamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Bolsão, Paranaíba tem mínima de 21°C e máxima de 35°C, enquanto Três Lagoas apresenta variação entre 23°C e 36°C. No Norte, Camapuã e Coxim iniciam o dia com 23°C, com máximas respectivas de 34°C e 35°C.

Corumbá, no Pantanal, registra 28°C de manhã e 36°C à tarde; Em Aquidauana, na mesma região, a mínima é de 25°C e a máxima de 35°C. No Sudoeste, as temperaturas em Porto Murtinho iniciam aos 27°C e sobem até 36°C nos horários mais quentes.