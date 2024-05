Sol e calor marcam o feriado em Mato Grosso do Sul

As boas notícias para quem gosta de aproveitar o sol e o ar livre são as melhores possíveis, após alguns dias de temperaturas amenas, o feriadão de Corpus Christi será marcado por tempo firme, estável e com elevação gradativa das temperaturas em todo o Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a atuação de uma alta pós-frontal garante tempo seco e sem chuvas em grande parte do estado.

Em Campo Grande, a quinta inicia com 12°C e chega aos 24°C nos horários mais quentes. Em Dourados, a mínima é de 8°C e a máxima de 21°C. Na fronteira com o Paraguai, os termômetros em Ponta Porã marcam 8°C pela manhã e 20°C à tarde. Anaurilândia, no leste, apresenta variação entre 9°C e 23°C.

No Bolsão, Paranaíba tem mínima de 12°C e máxima de 25°C; Três Lagoas amanhece com 11°C e também atinge os 25°C. Na região norte, Camapuã e Coxim apresentam mínimas de 13°C, com máximas de 27°C e 28°C, respectivamente.

Na região pantaneira, os valores em Corumbá variam entre 14°C e 25°C, já em Aquidauana a variação é entre 12°C e 26°C. Em Porto Murtinho, no sudoeste do Estado, os termômetros registram 9°C inicialmente e chegam aos 26°C ao longo do dia.