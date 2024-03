Sol e chuvas espalhadas marcam a sexta-feira no estado

O dia amanheceu nublado em diversas regiões do Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (8), com possibilidade de pancadas de chuva fracas a moderadas ao longo do dia. Em áreas isoladas, não se descarta a ocorrência de tempestades com raios e rajadas de vento.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), a instabilidade atmosférica é resultado da combinação de calor e umidade, intensificada pela aproximação de uma frente fria.

Em Campo Grande a previsão é de mínima de 22°C e máxima de 32°C. Na região norte, em Coxim, a máxima pode chegar a 33°C, com mínima de 23°C. Em Corumbá, na região do Pantanal, a variação será entre 25°C e 32°C. Já no extremo sul do estado, em Iguatemi, a temperatura fica entre 23°C e 32°C.