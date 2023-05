Sol e temperaturas mais amenas marcam MS nesta terça-feira

Com sol entre nuvens, tempo seco e temperaturas mais amenas durante a manhã marcam a terça-feira em todo Mato Grosso do Sul

Em Campo Grande, o dia começa com mínima de 13ºC e a máxima de 27ºC. A umidade relativa do ar segue em baixa, 66%.

Em Dourados, mínima de 12ºC e máxima de 27ºC. No Sul do Estado, Iguatemi registra mínima de 9ºC, mas a máxima sobe até 27ºC; Ponta Porã com mínima de 12°C e máxima de 25°C.

As temperaturas mais elevadas ficam por conta das regiões do Pantanal, Sudoeste, Norte e Bolsão. Corumbá terá mínima de 16°C e máxima de 28°C. Porto Murtinho com mínima de 14°C e máxima de 29°C. No Norte do Estado, Coxim fica com a máxima de 31°C - a mais alta no Estado durante a terça-feira. E no Bolsão, a mínima será de 12ºC e a máxima atinge 29°C.