Sol e variação de nebulosidade são previstas para sexta-feira em MS

A previsão para sexta-feira (19) é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, ou seja, uma intensa massa de ar que favorece o tempo seco no estado de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), em Campo Grande, a mínima será de 15ºC e máxima de 28ºC. Em Dourados, mínima de 12ºC e máxima de 27ºC. No Sul do Estado, Iguatemi registra mínima de 12ºC e a máxima de 26ºC; Ponta Porã, na região Sul-fronteira, com mínima de 13°C e máxima de 26°C também.

Para Corumbá, a mínima prevista é de 20°C e máxima de 31°C. Porto Murtinho com mínima de 19°C e máxima de 32°C. No Norte, a mínima em Coxim será de 15°C e a máxima de 33°C, em Camapuã mínima de 14°C e máxima de 31°C. No Bolsão, Três Lagoas terá a mínima de 12ºC e a máxima atinge 29°C. Na região Leste, Anaurilândia terá mínima de 12°C e máxima de 27°C.