Sol entre nuvens e pancadas de chuva isoladas, acompanhe a previsão do tempo para a Capital

O dia em Campo Grande começa com céu aberto e temperatura agradável, mas a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas pela Capital no periodo da tarde. A miníma para hoje é de 21° podendo chegar as 30°.

Pela manhãa capital apresenta tempo firma com sol entre nuvens. A tarde, a previsão indica tempo nublado com pancadas de chuva isoladas, e o clima segue assim até a noite.

A umidade relativa do ar fica em 60%.