Sol entre nuvens, tempo seco e firme são previstos para MS

A previsão para terça-feira (23) é de tempo estável, com sol entre nuvens, devido a atuação de uma massa de ar que favorece o tempo seco em Mato Grosso do Sul.

Os termômetros registram mínima de 15ºC e a máxima ultrapassa a marca de 30°C. Para a região Norte, espera-se mínima de 17°C e máxima de 34°C. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 19°C e máxima de 29°C. Também são previstos baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20% e 40%, com destaque para a região centro-norte do Estado.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) recomenda que a população evite exposição ao sol nos horários mais quentes do dia e beba bastante líquido devido às condições de tempo seco.

Em Corumbá, a mínima prevista é de 23°C e a máxima de 32°C. Porto Murtinho tem mínima de 22°C e máxima de 33°C. No Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba terão mínima de 15ºC e máxima de 30°C. No Sul, Ponta Porã registra mínima de 18°C e máxima de 27°C e Iguatemi tem mínima de 17°C e máxima de 28°C.