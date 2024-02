Sol, nuvens e chuvas marcam o fim de semana em MS

Mato Grosso do Sul se prepara para um fim de semana com um mix de sol, nuvens e pancadas de chuva. A instabilidade meteorológica é resultado da atuação de uma alta pressão atmosférica em conjunto com outros fatores.

Com a combinação de outros fatores meteorológicos, as pancadas de chuvas e, de forma mais pontual, chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento pode ocorrer nas regiões Norte, Central, Oeste e Pantaneira.

As instabilidades atmosféricas ocorrem devido a disponibilidade de calor e umidade, aliado a passagem de cavados (região alongada de relativa pressão atmosférica baixa).

As temperaturas vão estar em gradativa elevação a partir de sábado (24) até o início da próxima semana, e pode ultrapassar os 35°C, principalmente na região do Bolsão.

Nas regiões sul e leste são previstas temperaturas mínimas entre 21°C e 24°C e máximas de até 35°C nas regiões Sul e Leste. Para as regiões Sudoeste, Norte e Pantaneira, as mínimas devem ficar entre 22°C e 25°C e máximas de até 33°C.

Para a região do Bolsão as mínimas devem ficar entre 24°C e 25°C e máxima deve ser de até 36°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 30°C e 31°C.