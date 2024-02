Sol predomina com temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul

O dia amanhece com céu ensolarado e poucas nuvens em grande parte do estado, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A previsão indica que as temperaturas subirão gradativamente ao longo do dia, com máximas que podem chegar a 34°C em algumas regiões.

A probabilidade de chuvas é baixa para a maioria das áreas, com exceção das regiões Centro-Norte, Nordeste e Leste do estado. Nessas regiões, há possibilidade de chuvas isoladas, especialmente no período da tarde. As chuvas podem ser mais intensas e acompanhadas de raios e rajadas de vento em alguns locais.

Campo Grande, capital do estado, amanhece com 22°C e chega aos 31°C no período da tarde. Dourados e Iguatemi apresentam temperaturas semelhantes, com mínimas de 20°C e máximas de 32°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã registra variação entre 20°C e 29°C.

Na região do Bolsão, os termômetros em Paranaíba marcam 22°C inicialmente e atingem 32°C, já Três Lagoas tem mínima de 23°C e máxima de 32°C. No Norte, Camapuã e Coxim têm 22°C pela manhã, com máximas de 30°C e 32°C, respectivamente.

No Pantanal, Corumbá tem mínima de 25°C e máxima de 34°C; em Aquidauana os valores variam entre 23°C e 32°C. Porto Murtinho, na região vizinha, tem mínima de 24°C e chega aos 34°C nos períodos mais quentes do dia.