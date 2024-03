Sol reina em MS, mas 'sextou' pode ter chuva

O dia 1º de março, que marca o fim da semana de trabalho, promete sol na maior parte de Mato Grosso do Sul. Mas, para quem já está pensando em aproveitar o "sextou", é bom ficar atento à possibilidade de pancadas de chuva.

A previsão é do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), órgão do Governo do Estado ligado à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

De acordo com relatório da meteorologista que coordena o Cemtec, Valesca Fernandes, o sol prevalece por causa da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica em médios níveis, o que inibe a formação de nuvens. Contudo, as pancadas de chuvas podem acontecer justamente devido ao aquecimento provocado por ele forte sol durante o dia.

"São previstas altas temperaturas em todas as regiões do Mato Grosso do Sul, com valores que podem atingir até os 40°C, aliado a baixos valores de umidade relativa do ar, que pode chegar a até 15%", destaca Valesca, orientando ainda a população a beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos.

Em Campo Grande, a previsão é de mínima na casa dos 24°C e máxima de 37°C, enquanto em Dourados os termômetros ficam entre 23°C e 38°C. Em Três Lagoas, mínima de 26°C e máxima de 40°C. Já em Corumbá e em Porto Murtinho a variação deve ir de 27°C à 38°C nesta sexta-feira. Em Ponta Porã, 23°C de mínima e 35°C de máxima, e em Coxim, 24°C e 38°C, respectivamente.

Ainda conforme o Cemtec, os ventos atuam do quadrante norte na maior parte do Estado, exceto nas regiões leste e sudeste, onde atuam do quadrante leste. Em todo o Mato Grosso do Sul a velocidade média não deve passar dos 60 km/h, apenas com rajadas pontuais acima disso.