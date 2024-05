Solicitações de serviço fora do expediente, via whatsapp, é ilegal

O uso do WhatsApp no ambiente de trabalho se tornou uma prática comum em diversas empresas, facilitando a comunicação e o fluxo de trabalho. No entanto, essa ferramenta também gera dúvidas frequentes entre os profissionais, principalmente sobre como lidar com solicitações dos chefes fora do expediente.

Na coluna CBN Carreiras desta segunda-feira (13), Eberson Terra, comentou que muitas empresas negligenciam os limites do expediente, acionando seus funcionários para realizar atividades após o fim da jornada de trabalho. Essa prática, além de desrespeitar o tempo livre do trabalhador, também viola a legislação trabalhista.

Continue Lendo...

Confira a coluna na íntegra: