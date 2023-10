Solidariedade será o MDBzinho nas mãos de André

O ex-governador André Puccinelli não só terá o MDB sob o seu controle político. Ele passará a comandar, também, o Solidariedade com o seu filho, André Puccinelli Júnior, assumindo a vice-presidência da legenda.

O Solidariedade será, como André disse, o MDBzinho no plano estratégico na disputa das próximas eleições. Isso não significa que exista o Plano B para o filho concorrer à Prefeitura de Campo Grande em caso de André pai não viabilizar a sua candidatura.

André continua em pré-campanha eleitoral para tentar retornar à prefeitura com apoio do MDBzinho. O ex-governador disse que está ao lado do presidente regional do MDB, ex-senador Waldemir Moka, e dos deputados estaduais trabalhando para colocar o partido, de novo, no topo da política estadual.

Com a mudança de rumo do Solidariedade, o vereador Papy deixou o comando em Mato Grosso do Sul. O empresário Luiz Pedro é o novo presidente do partido com André Puccinelli Júnior na vice-presidência.

André pai vai ter o Solidariedade como grande aliado nos embates eleitorais. E em determinados municípios, o partido poderá ter candidato próprio a prefeito e ajudar na eleição de vereadores.

Papy considerou normal e encara com naturalidade a troca de comando. “Os partidos são ciclos como tudo na vida”, declarou. E enfatizou: “Tenho certeza que a próxima diretoria fará pelo solidariedade um ótimo trabalho”.

