"Som do Sesc" será com Beca Rodrigues

Nesta quinta-feira (16), a cantora Beca Rodrigues irá se apresentar gratuitamente no "Som do Sesc", ação do Sesc Cultura, na praça de alimentação do Shopping Norte Sul Plaza, a pardir das 18h.

Amante de vários ritmos da música popular brasileira, Beca se destaca tanto por apresentar músicas autorais, quanto escritas por outras mulheres.

Paulista e criada no Rio de Janeiro, a cantora cresce profissionalmente no cenário da música sul-mato-grossense e já lançou seu EP: “Em Lar”, com o selo Emid Music, uma marca estadual.

*Com informações de Sesc Cultura