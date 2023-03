"Sonhar não basta. É preciso coragem, determinação, propósito e capacitação", diz Janete Vaz

Co-fundadora de um dos maiores players no setor de medicina diagnóstica do país, a bioquímica Janete Vaz, participou nesta quarta-feira (1º) do Jornal da CBN Campo Grande. Em uma entrevista ao vivo, a empreendedora - conhecida mundialmente - trouxe dicas importantes principalmente para as mulheres que pretendem abrir ou ampliar um negócio, ou mesmo conquistar um cargo de gestão no mercado de trabalho.

"Nós precisamos aplaudir o que já avançamos, mas nós temos uma longa jornada pela frente", avalia Janete que é presidente do Conselho de Administração do Grupo Sabin. O empreendimento começou com três funcionários e, atualmente, reúne mais de sete mil trabalhadores, na maioria mulheres que ocupam 74% dos cargos de liderança.

Janete destaca os valores familiares, o olhar humanizado e a inovação nos negócios. "Hoje quando eu ouço falar de ESG, a minha primeira palestra era exatamente o tripé do ESG, há 21 anos [...] Nós praticamos ESG desde o momento zero da empresa (na década de 80). E nessa apresentação de 2002 eu trouxe resultados, eu trouxe exemplos sociais, como olhar pra dentro de casa primeiro, a sustentabilidade da organização, a governança da empresa, olhar pra fora, para o mercado, o tempo de acelerar e frear [...] o cuidado com meio-ambiente. Nós fomos pioneiros no setor a cuidar da destinação do resíduo gerado", contou a empreendedora.

Clique abaixo e assista a íntegra da entrevista: