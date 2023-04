Sonho da medicina é realidade na UP com 91% de aprovação no Revalida

Você tem o sonho de cursar medicina? Do outro lado da fronteira muitos brasileiros estão realizando esse desejo em busca do tão sonhado CRM, exemplo disso são os mais de 10 mil alunos da Universidad del Pacifico do Paraguai, onde a maioria são brasileiros.

A acadêmica do 5º ano, Juliana Morais Waldow, é um desses exemplo. Já formada em educação física, a campo-grandense decidiu investir no sonho da segunda formação. Cheia de dúvidas e receios sobre formação na fronteira, a segurança de documentos, tecnologia no ensino e quadro de matérias atualizado foi o diferencial para ingressar na Universidad del Pacifico.

Aprovação alta no Revalida, tecnologia e documentação são diferenciais da UP del Paraguai. Foto: Divulgação

“Um dos grandes diferenciais da faculdade, que me fez optar pela Pacifico, é a organização e a responsabilidade com os nossos documentos, nosso processo de documentação. É fundamental então, desde o começo é tudo bem documentado e quando chega no final não tem erro, problema nenhum”, contou.

E para mostrar os benefícios e a qualidade de ensino ofertada, a Universidade está presente no Shopping Campo Grande durante esta semana em um stand montado em frente ao Coco Bambu, afim de justamente quebrar tabus em relação ao curso de medicina no Paraguai.

“A Universidad del Pacifico vende qualidade de ensino, a gente não vende sonho, a gente vende realidade. Porque é o que a gente vê com os nossos resultados, os nossos formados 91% deles revalidam assim, num instante, e isso é o que a gente quer mostrar para o brasileiro”, explicou Natália Vega, representante da Universidad del Pacifico. Confira mais informações na entrevista completa: