Sopa Paraguaia: Qual a origem do prato que virou típico em Mato Grosso do Sul

Apesar do nome, trata-se de um bolo de milho salgado que leva queijo, leite, ovos, cebola e fermento. Sobre sua origem, parece ser uma derivação do ensopado espanhol, preparado com pão umedecido em leite, queijo e ovos. Como a farinha de trigo, em toda a América espanhola (assim como na colônia portuguesa), era importada, e por isso rara e restrita às elites, o prato passou a ser preparado com farinha de milho.



O milho que se utiliza no Pantanal é o saboró, que vem do Paraguai. Para que a receita vire um bolo de corte, é preciso usar farinha de milho ou fubá. Particularmente, gosto de misturar farinha de milho com milho verde, pois fica mais saboroso. A origem do nome remete a histórias que ouvi de amigos paraguaios e brasileiros.



Uma delas relata que o paraguaio, na hora de passar a receita a um brasileiro, ensinou--lhe que a massa deveria ter a consistência de uma sopa antes de ser levada ao forno - daí o nome. Uma das versões mais recorrentes, encontrada em registros impressos, diz que o general Solano Lopes, na ansia de vencer o Brasil na Guerra do Paraguai, convocou seus principais cozinheiros para criar uma receita que pudesse ser levada facilmente ou front de batalha. A partir de uma sopa de milho, principal produto da cultura guarani um dos cozinheiros juntou ovos e farinha à receita e levou no forno para assar. Também já ouvi outra variação: a de que o paraguaio chama seu lanche da tarde de jakaru sopa, que significa algo como "vamos lanchar. vamos comer". Entre as receitas servidas no lanche, o bolo de milho salgado é a principal 1ualquer que seja sua verdadeira origem, o fato é que a sopa paraguaia é deliciosa e muito típica da nossa região. Esta receita da coluna de hoje mistura milho e farinha de milho e ainda o recheio com atum em lata.

