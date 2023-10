Soraya se volta contra o seu líder para torná-lo inelegível 

A senadora Soraya Thronicke, hoje no Podemos, foi a grande surpresa nas eleições de 2018 com a sua vitória para ocupar uma vaga de senadora por Mato Grosso do Sul. Ela se apresentava como “senadora do Bolsonaro”. Agora ela luta pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. De aliada de primeira hora, Soraya se tornou adversária e quer distância do ex-presidente. O mesmo podemos dizer de Bolsonaro, que não quer ouvir falar do nome de Soraya. Ele critica a senadora de ser uma ingrata.



O clima ficou pior com a ação de Soraya contra Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Juntamente com o PT, ela quer ver Bolsonaro fora do processo eleitoral até 2030. Por enquanto, por 2 votos a 1, o julgamento no TSE está sendo a favor da ação de Soraya.



A rebeldia de Soraya pode ter um custo político muito alto. Não sabemos se ela mediu o efeito colateral político de brigar com ex-presidente. Ela pode perder apoio do eleitorado bolsonarista em Mato Grosso do Sul na disputa pela reeleição em 2026, o mesmo eleitor que e terá de buscar votos dos eleitores mais ligados ao centro e a esquerda.