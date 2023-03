Soraya Thronicke denuncia possível fraude para evitar CPI

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil) convocou a imprensa para denunciar que o pedido de abertura de uma CPI sobre os atos de 8 de janeiro estaria sendo "travado" pela Mesa Diretora do Senado Federal. Ela reclama que, mesmo após reunir mais do que o número mínimo de assinaturas para dar encaminhamento ao processo, o documento nem foi lido em plenário.

Outro fato apontado pela senadora foi a exigência de ratificação das assinaturas, o que não é previsto no Regimento Interno da Casa de Leis. Além disso, Soraya revelou que teve a própria assinatura incluída no sistema do Senado, o que a levou a suspeitar de uma possível fraude.

Veja abaixo na coluna Política em Destaque, do Jornal CBN Campo Grande, com Adilson Trindade: