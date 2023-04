Soraya Thronicke em pé-de-guerra com lideranças do União Brasil

Depois da senadora Soraya Thronicke excluir 15 dirigentes, o juiz Fábio Saad Peron, da 15ª Vara Cível de Campo Grande, suspendeu ontem à tarde a eleição do comando regional do União Brasil realizada no dia 31 de março. Com medo de não ser reeleita presidente, Soraya tirou do seu caminho os dirigentes para não perder o controle do partido.

O caso foi parar na Justiça. E o juiz mandou reconduzir todos os excluídos. Entre eles a ex-deputada federal Rose Modesto, que concorreu ao governo do Estado nas eleições de 2022. Rose tinha interesse em concorrer à presidência do partido. Mas foi impedida. O eleito foi o advogado Rhiad Abdulahad por indicação de Soraya. Agora a senadora promete retaliação. Vai levar Rose para o Conselho de Ética do partido. Uma das punições será a expulsão de Rose, porque Soraya tinha informação que a ex-deputadadeixou o partido logo após as eleições de 2023.

A briga de Soraya com os integrantes do União Brasil ocorre desde a fusão do PSL com o DEM. Soraya fechou as portas do novo partido para os amigos do então presidente Jair Bolsonaro em Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Coronel Davi e hoje deputado federal Rodolfo Nogueira. Os dois saíram do partido e acompanharam Bolsonaro no PL.

Rodolfo era suplente de Soraya no Senado e brigaram. O caso foi parar na polícia por causa de ameaça de morte.

Agora, Soraya briga com vários dirigentes contrários à sua reeleição.

