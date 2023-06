Startup Sesi lança projeto para enfrentar escassez de mão de obra qualificada na área de Tecnologia

No mercado de trabalho nacional, a escassez de mão de obra qualificada tem sido um problema constante. Embora haja um número considerável de vagas disponíveis, a falta de candidatos preparados para aproveitar essas oportunidades é evidente. Visando lidar com essa carência de trabalhadores no setor de Tecnologias da Informação e Comunicação, a Startup Sesi introduziu o projeto Empregatec.

O Empregatec é um programa de formação em desenvolvimento de software criado com o propósito de impulsionar o mercado de inovação e tecnologia em Mato Grosso do Sul, transformando jovens em profissionais e gerando oportunidades e desenvolvimento social. O projeto é voltado para estudantes de baixa renda, com idade mínima de 16 anos e que estejam cursando o 3º ano do ensino médio, não sendo necessário possuir experiência prévia na área.

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o setor de Tecnologias da Informação e Comunicação abriga algumas das profissões mais promissoras no futuro, devido à transformação digital das indústrias em diversos segmentos. Tecnologias como Internet das Coisas, big data e inteligência artificial impulsionam a chamada Indústria 4.0.

Sobre o Empregatec

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O curso tem duração de seis meses e é dividido em dois módulos: formação básica em linguagens de programação e formação específica em uma das três áreas: Computação em Nuvem, Inteligência Artificial ou Fundamentos de Dados. Entre os benefícios do curso estão a metodologia híbrida (presencial e online), o encaminhamento para o mercado de trabalho e a certificação Microsoft.

Os participantes do projeto receberão uma bolsa mensal de R$ 1.000 durante o período do curso. Após a conclusão, os graduados serão encaminhados para as vagas disponíveis nas empresas parceiras do Empregatec. As aulas da primeira turma do projeto têm previsão para iniciar em julho, em Campo Grande, e contarão com 50 alunos.

Inscrições e informações

As inscrições para o Empregatec podem ser feitas até o dia 30 de junho por meio do e-mail falecomstartup@sfiems.com.br. Os candidatos devem estar cursando o 3º ano do ensino médio em escolas da rede pública ou privada e devem enviar currículo, histórico escolar e autorização dos pais.