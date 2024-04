Stein Cascavel conquista bicampeonato da Supercopa de Futsal Feminina em Campo Grande

A Supercopa Feminina de Futsal 2024 teve seu ápice neste domingo (7), com o bicampeonato do Stein Cascavel (PR). A equipe paranaense derrotou o Taboão Magnus (SP) por 1 a 0, em uma partida emocionante no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, em Campo Grande.

O gol da vitória foi marcado aos 9 minutos do segundo tempo por Jaque Nunes, após cobrança de escanteio de Simone Sindy. Com o resultado, o Stein Cascavel confirma sua hegemonia na competição, conquistando o bicampeonato e garantindo vaga na Copa Libertadores da América.

A Supercopa Feminina de Futsal contou com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Foram investidos R$ 258,6 mil do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE) no evento, que reuniu as principais equipes do futsal feminino brasileiro, proporcionando um grande espetáculo para os amantes do esporte em Mato Grosso do Sul.

A competição também serviu para fortalecer o cenário esportivo sul-mato-grossense, com a participação da Serc/UCDB (MS), que terminou na quarta colocação. A equipe sul-mato-grossense enfrentou grandes equipes do cenário nacional, como Stein Cascavel (PR), Taboão Magnus (SP), Female (SC) e Londrina (PR).

Cerca de 6.5 mil pessoas acompanharam as partidas da Supercopa Feminina de Futsal pelas plataformas digitais, demonstrando o grande interesse do público pelo futsal feminino no Brasil.

*Com informações da Fundesporte